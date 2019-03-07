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Жители Ворсина провели без света 198 часов за 1,5 месяца

07.03.2019 12:25 1 217
Жители Ворсина провели без света 198 часов за 1,5 месяца

С осени прошлого года энергетики проводят плановые работы по установке «онлайн-счетчиков» в Ворсино. При этом систематически оставляя без света местных жителей и жителей поселения «Ворсино».

Глава администрации поселения не поленился и подсчитал, что в общей сложности жители провели без света около 198 часов за 1,5 зимних месяца. Это при том, что от электроэнергии зависит и подача воды, и работа отопительных котлов в частном секторе.

На сегодняшний день жалобы жителей и чиновников поселения руководством РЭС игнорируются. Отключения продолжаются.  Администрация района предпочитает не вмешиваться в сложившуюся ситуацию, сообщило издание Неделя Боровского района в среду, 6 марта.

 


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