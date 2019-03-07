Нарды и иконы, сделанные заключенными, продадут на ярмарках

07.03.2019 09:10 299

Продукцию, сделанную руками осужденных, представили на областной ярмарке сотрудники УФСИН. Ассортимент изделий был довольно широкий - нарды, шахматы, шкатулки, иконы и многое другое.

Все товары, сделанные в тюрьме, имеют приемлемые цены и качество, поэтому руководством УФСИН по согласованию с администрацией было принято решение размешать образцы продукции на торговых площадках области, сообщает пресс-служба ведомства в среду, 6 марта.