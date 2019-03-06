34 участка возле колодцев отремонтировали за 2 месяца

06.03.2019 15:38 216

За прошедшие 2 месяца специалисты водоканала провели работы по 42 адресам. Из них 34 – асфальтирование участков вокруг колодцев.

Ремонт производился с помощью холодного асфальта. Уже уложено более 16 тонн, сообщила пресс-служба водоканала в среду, 6 марта.

На март запланировано, в частности, восстановление мест вокруг колодцев на перекрестках: Московская - Суворова, Московская - Карла Либкнехта. Также работы будут вестись на улице Глаголева и около сквера Воронина.