Национальный парк «Угра» приглашает волонтеров на лето

06.03.2019 11:59 257

Набор волонтеров к летнему сезону открыт, объявила пресс-служба национального парка «Угра» во вторник, 5 марта. Всего будет организовано три смены. Отбор желающих проведут на конкурсной основе.

Волонтерам-юношам предстоят работы по установке оборонительных элементов Столпицкой крепости, а волонтерам-девушкам – прополка сеянцев дуба в лесопитомнике. Также предусмотрена и обучающая культурная программа.

Подробнее об условиях участия можно узнать на сайте парка