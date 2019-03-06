Национальный парк «Угра» приглашает волонтеров на лето

Набор волонтеров к летнему сезону открыт, объявила пресс-служба национального парка «Угра» во вторник, 5 марта. Всего будет организовано три смены. Отбор желающих проведут на конкурсной основе.
Волонтерам-юношам предстоят работы по установке оборонительных элементов Столпицкой крепости, а волонтерам-девушкам – прополка сеянцев дуба в лесопитомнике. Также предусмотрена и обучающая культурная программа.
Подробнее об условиях участия можно узнать на сайте парка
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