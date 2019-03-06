Доктора встанут на лыжи в Обнинске

06.03.2019 06:57 171

Традиционные докторские гонки закроют лыжный сезон в Обнинске 8 марта.

На соревнования зарегистрировалось уже более 800 участников. Среди них как дети младше 10 лет, так и подростки, и взрослые люди, сообщила пресс-служба администрации наукограда.

Докторские гонки включают в себя детский старт на 500 м, старты на 3 и 5 км для всех желающих по возрастным группам и отдельный зачет для медицинских работников.

Основным стартом фестиваля станет Докторский марафон, в котором мужчины побегут 50 км, а женщины — 30.

Регистрация участников начнется с 10 утра. Первыми стартуют самые маленькие лыжники, последними — взрослые, бегущие 50 км.

Докторские гонки пройдут уже в 29 раз.