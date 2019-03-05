Около 37 КамАЗов снега вывезли с калужских улиц

05.03.2019 11:05 222

373 кубометра снега (это порядка 37 КАМАЗов) вывезли за ночь на вторник, 5 марта, с калужских улиц. Город от остатков зимы чистили 57 спецмашин и 77 дорожных рабочих. Днем убирать недотаявший снег будут 79 машин и 121 человек. Снег вывозился по адресам: ул. Воробьевская, пл. Ст. Торг, ул. Кутузова, ул. Набережная, ул. Ленина, ул. Герцена, пр-д Профессиональный, скв. Театральный, пешеходная зона по ул.Театральная, ул. Заводская, ул. Ароматная



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