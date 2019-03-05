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Калужанина поблагодарили за спасение детей из опрокинувшегося автобуса

05.03.2019 10:21 0 187
Калужанина поблагодарили за спасение детей из опрокинувшегося автобуса

Калужанин Алексей Романов одним из первых пришел на помощь пострадавшим при опрокидывании автобуса на трассе «Калуга-Вязьма» 3 февраля, сообщила пресс-служба областного УМВД во вторник, 5 марта.

Очевидец ДТП вместе с товарищем без раздумий бросился на помощь к пострадавшим. Он старался извлечь людей из-под обломков. А затем эвакуировал часть людей в больницу Юхнова.

За помощь мужчина получил благодарственное письмо от руководства УМВД.

Автобус, перевозивший детский коллектив на конкурс в Калугу, опрокинулся на трассе 3 февраля. Внутри были 47 человек, 31 из которых — дети. В результате ДТП погибли 7 человек, в том числе 3 детей. Пострадали 24.


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