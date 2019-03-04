Остатки снега вывозят с калужских улиц

04.03.2019 15:13 218

В ночь на понедельник, 4 марта, с калужских улиц вывезли всего 337 кубометров снега. Это в 20 раз меньше, чем в некоторые зимние дни.

Над уборкой города ночью трудились 61 спецмашина и 52 человека. Днем счищать остатки снега продолжат 116 дорожных рабочих и 77 машин.

Снег вывозили с улиц Московской, Советской, Родниковой и 40 лет Октября.