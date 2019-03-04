Велосипедист попал под машину на Грабцевском шоссе

04.03.2019 11:55 203

В пятницу, 1 марта, на калужском Грабцевском шоссе был сбит 28-летний велосипедист. По предварительным данным отдела пропаганды УГИБДД, в 19:09 молодой мужчина пересекал проезжую часть слева направо. С ним столкнулся автомобиль «Рено Меган». Велосипедист пострадал. Тяжесть его травм не указывается.



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