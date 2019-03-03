Ниссан опрокинулся ночью в Людиновском районе

03.03.2019 09:28 303

В субботу, 2 марта, в 23 часа 41 минуту спасателям поступило сообщение о ДТП в Людиновском районе. В деревне Погост автомобиль Nissan съехал в кювет и опрокинулся.

В результате аварии есть постардавшие. На месте работали 9 человек и 3 единицы техники, сообщила пресс-служба МЧС

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