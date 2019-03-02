Volkswagen Passat наехал на столб освещения в Калуге

02.03.2019 13:27 221

В субботу утром спасателям поступило сообщение о ДТП на Академическом проезде, сообщила пресс-служба МЧС 2 марта. Volkswagen Passat наехал на столб освещения. В результате аварии есть пострадавший. Всего на месте происшествия работало 9 человек и 3 единицы техники.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей