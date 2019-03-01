Колбаса, свинина и сыр поднялись в цене

01.03.2019 15:38 316

За минувшую неделю в магазинах федеральных сетей подорожали колбаса — на 1%, свинина — на 1,6% и сыр — на 0,7%, сообщила пресс-служба правительства региона в пятницу, 1 марта.

За эти же дни подешевели мороженая рыба — на 1,4%, сладкий перец — на 0,8% и мандарины — на 4,3%.

Цены на оптовый бензин за это время не изменились, стоимость дизельного топлива уменьшилась на 1,6%. Розничные цены на нефтепродукты остаются прежними.