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Март начнется с мокрого снега и гололеда

01.03.2019 08:33 0 279
Март начнется с мокрого снега и гололеда

В пятницу, 1 марта, утром непогода придет в Калужскую область. Опубликовала прогноз пресс-служба главного регионального управления МЧС.

В регионе ожидается отложение мокрого снега на проводах и деревьях, местами гололед, на дорогах гололедица.

Жителей области призывают быть внимательными на дорогах. Водителям — снизить скорость, пешеходам — переходить дорогу только по правилам.

А лучше оставайтесь дома, советуют спасатели.


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