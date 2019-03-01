Март начнется с мокрого снега и гололеда

01.03.2019 08:33 279

В пятницу, 1 марта, утром непогода придет в Калужскую область. Опубликовала прогноз пресс-служба главного регионального управления МЧС. В регионе ожидается отложение мокрого снега на проводах и деревьях, местами гололед, на дорогах гололедица. Жителей области призывают быть внимательными на дорогах. Водителям — снизить скорость, пешеходам — переходить дорогу только по правилам. А лучше оставайтесь дома, советуют спасатели.



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