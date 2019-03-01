Калужские пельмени заняли 5 строчку в топ-10 по качеству

01.03.2019 08:02 412

Роскачество составило рейтинг самых лучших пельменей, сообщил портал организации в четверг, 28 февраля.

Всего было исследовано 48 марок по 88 показателям. В подборку вошла продукция только российского производства из разных областей.

Пельмени одной из калужских марок были отмечены за лучшее соотношение по цене-качеству. При цене менее 200 рублей за килограмм по качеству они заняли высокое 5 место в рейтинге.