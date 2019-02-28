Мужчина собрал пистолет и попал под суд

28.02.2019 19:45 222

Сухиничский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя по обвинению в незаконном изготовлении оружия. 30-летний мужчина самостоятельно изготовил огнестрельное оружие по типу пистолет, которое хранил у себя дома.

В суде гражданин признал свою вину в полном объеме. Ему была назначено наказание в виде 1 года тюрьмы условно, с испытательным сроком 1 год, сообщила пресс-служба прокуратуры в четверг, 28 февраля