Мужчина собрал пистолет и попал под суд

Сухиничский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя по обвинению в незаконном изготовлении оружия. 30-летний мужчина самостоятельно изготовил огнестрельное оружие по типу пистолет, которое хранил у себя дома.
В суде гражданин признал свою вину в полном объеме. Ему была назначено наказание в виде 1 года тюрьмы условно, с испытательным сроком 1 год, сообщила пресс-служба прокуратуры в четверг, 28 февраля
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