13 миллионов штрафа и 1 год тюрьмы получил бывший сотрудник МВД

28.02.2019 15:36 205

Бывший сотрудник правоохранительных органов был осужден за взятки. По решению суда гражданин должен был выплатить штраф на сумму 21,5 миллиона рублей.

Судебными приставами ему была предоставлена рассрочка в оплате. Мужчина какое-то время совершал регулярные платежи и в общей сложности погасил 13 миллионов долга. Однако дальше платить перестал.

Должник был предупрежден, что штраф могут заменить тюремным сроком. Однако на ситуацию с оплатой оставшейся части долга в 8,5 миллионов это никак не повлияло. Тогда приставы обратились в суд, и было вынесено решение о замене денежного штрафа на 1 год лишения свободы, сообщила пресс-служба УФССП в четверг, 28 февраля.