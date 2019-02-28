13 миллионов штрафа и 1 год тюрьмы получил бывший сотрудник МВД

Бывший сотрудник правоохранительных органов был осужден за взятки. По решению суда гражданин должен был выплатить штраф на сумму 21,5 миллиона рублей.
Судебными приставами ему была предоставлена рассрочка в оплате. Мужчина какое-то время совершал регулярные платежи и в общей сложности погасил 13 миллионов долга. Однако дальше платить перестал.
Должник был предупрежден, что штраф могут заменить тюремным сроком. Однако на ситуацию с оплатой оставшейся части долга в 8,5 миллионов это никак не повлияло. Тогда приставы обратились в суд, и было вынесено решение о замене денежного штрафа на 1 год лишения свободы, сообщила пресс-служба УФССП в четверг, 28 февраля.
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