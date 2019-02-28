Расклейщик объявлений нашел 40 тысяч в туалете и пойдет под суд

28.02.2019 13:32 1067

Ранее судимый 45-летний калужанин работал расклейщиком объявлений. Утром, находясь в одном из административных зданий города, он зашел в мужской туалет.

Там мужчина нашел на раковине забытый кем-то кошелек с приличной суммой денег - около 40 тысяч рублей. Деньги гражданин забрал себе, а портмоне выбросил в мусорный контейнер.

Сотрудники уголовного розыска очень быстро нашли «счастливчика». Полицией было заведено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, сообщила пресс-служба УМВД в четверг, 28 февраля.