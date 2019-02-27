Калужанин потерял 285 тысяч, пытаясь взять кредит

27.02.2019 20:27 586

Житель областного центра накопил на банковской карте 285 тысяч, сообщила пресс-служба областного УМВД в среду, 27 февраля.

Денег на крупную покупку мужчине не хватало. Он решил взять кредит, причем прибегнул к услугам неизвестных в Интернете. «Посредникам» калужанин сообщил не только номер банковского счета, но и продиктовал СМС-ки, поступавшие из банка и содержащие коды к его личному кабинету.

В итоге мужчина не только не получил кредит, но и лишился всех сбережений.