Сайт, на котором продавали краснокнижных черепах, закрыли по требованию прокуратуры

28.02.2019 07:57 90

Прокуратура во время мониторинга интернета обнаружила сайт, на котором продавали дальневосточную черепаху (Trionyx sinensis), сообщила пресс-служба ведомства в среду, 27 февраля.

Эти черепахи — в Красной книге РФ. За незаконную продажу, а так же приобретение, хранение и перевозку ценных животных в России предусмотрена уголовная или административная ответственность. Документов о том, что редкими черепахами торгуют законно на сайте не было.

Информацию на сайте суд признал запрещенной к размещению