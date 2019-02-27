Бывший муж влез в семейный конфликт и получил по лицу

27.02.2019 13:41 119

Гражданский муж замахивался на бывшего мужа табуреткой и сломал ему скулу, сообщила пресс-служба областного УМВД в среду, 27 февраля.

Экс-супруг пришел в гости к бывшей после того, как узнал, что у нее дома бытовой конфликт. Он вступил в перепалку с присутствующими.

В итоге муж нынешний пригрозил бывшего убить и побил. Агрессора будут судить по двум уголовным статьям.