Пьяный наматерился на уголовное дело

27.02.2019 11:13 351

32-летнего жителя Барятинского района полицейский доставил в местную больницу для проведения освидетельствования на опьянение, сообщила пресс-служба областного УМВД в среду, 27 февраля.

Во время обследования мужчина начал публично оскорблять и грубо бранить участкового уполномоченного. На требования полицейского прекратить материться мужчина не реагировал.

В итоге в отношении любителя выпить возбудили уголовное дело за оскорбление представителя власти.