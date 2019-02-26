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Пенсионер лишился более 46 тысяч, отправив СМС с кодом «сотруднику» банка

26.02.2019 13:15 0 114
Пенсионер лишился более 46 тысяч, отправив СМС с кодом «сотруднику» банка

На днях на мобильный телефон 58-летнего калужанина позвонили с официального номера одного из банков.

Звонивший представился специалистом службы безопасности. Он сообщил, что была зафиксирована подозрительная активность в отношении банковского счёта клиента.

Молодой человек предложил быстро решить проблему по телефону, не посещая отделение банка. Для этого пенсионеру нужно было отправить ответное СМС, где требовалось указать код.

После отправки сообщения деньги со счета исчезли, лжесотрудник банка перестал выходить на связь. Сумма причиненного ущерба составила более 46 тысяч рублей, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 26 февраля.


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