Приставы посоревновались во взыскании алиментов

26.02.2019 12:52 134

В Калужской области прошел региональный этап Всероссийского конкурса «Судебные приставы - детям».

Мероприятие направлено на повышение эффективности работы судебных приставов по взысканию алиментов, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 26 февраля.

Всего к состязаниям было допущено 11 сотрудников. По итогам конкурса лучшим судебным приставом по взысканию алиментов стала Любовь Цветкова из Обнинска. Второе и третье места заняли приставы из Калуги.

Весной победитель из Калужской области примет участие во втором этапе конкурса - среди судебных приставов Центрального Федерального округа.