Мошенники стали представляться сотрудниками полиции

26.02.2019 11:28 309

На днях калужанке позвонил мошенник, который представился сотрудником МВД. Он сообщил, что женщине необходимо прибыть на встречу с ним для решения очень важного дела.

В ходе разговора «полицейский» попросил перечислить денежные средства на свой счет и пообещал вернуть их при личной встрече. Доверчивая женщина отказать не смогла и лишилась 25 тысяч рублей, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 26 февраля.