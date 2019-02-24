Дороги Калужской области остаются скользкими

24.02.2019 08:29 327

Калужские спасатели в воскресенье, 24 февраля, утром предупредили о гололеде и гололедице на дорогах и тротуарах Калужской области. Подобные предупреждения поступают уже несколько дней подряд. Жителей региона призывают быть острожными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения. Водителям стоит сбавить скорость, а пешеходам переходить только по правилам.



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