Готовность техники к паводку проверят во время смотра

22.02.2019 18:30 57

Во вторник, 26 февраля, смотр техники пройдет на набережной яченского водохранилище.

На построение прибудут как спасатели, так и представители других ведомств: УКТ, СМЭУ, «Калугаблагоустройство», «Калугаоблводоканал», «Газпром газораспределение Калуга», полиция и т. д.

На смотре будут выставлены спецавтомобили, лодки, катер на воздушной подушке «Хивус», снегоболотоход, квадрокоптер, спасательное снаряжение, водолазная группа на «Соболе».