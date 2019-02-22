Нелегальный автобус возил пассажиров из Калуги в Пятовский и обратно

22.02.2019 14:35 361

Индивидуальный предприниматель возил пассажиров по маршруту «п. Пятовский – Калуга», который совпадал с маршрутом регулярного перевозчика «Калуга-Кондрово», сообщила пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 22 февраля.

Предприниматель уверял, что работает по договору фрахтования, но прокуратура выяснила, что он осуществлял именно регулярные перевозки. При этом карты маршрута у него не было.

Шофера оштрафовали на 150 тысяч рублей.