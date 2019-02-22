За день на гололед на дорогах высыпали более 400 тонн песко-соляной смеси

22.02.2019 12:59 82

В ночь на пятницу, 22 февраля, с улиц Калуги вывезли 1385 куб.метров снега. За это же время на дороги и тротуары раскидали 408 тонн песко-соляной смеси. Также в городе высыпали 53 тонны специального противо-гололедного химического материала, сообщила пресс-служба горуправы.

Ночью город чистили 65 машин и 77 рабочих, днем город продолжают убирать 110 человек и 58 спецавтомобилей.

Снег вывозится с Кирова, Ленина, Театральной, Воскресенской, Комарова, пешеходной зоны Театральной, Чичерина, набережной Яченского водохранилища, 2-й Городского проезда.