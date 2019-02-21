«Добрые крышечки» собирают в Обнинске

21.02.2019 18:17 324

На детской площадке у Триумф Плазы в Обнинске установили бочку для сбора крышек.

Крышки можно приносить любые: от газированных напитков, молока, растительного масла, фруктовых детских пюре, сгущенки и другие. Удалять нужно только внутренний вкладыш, а пластиковые колечки оставлять можно.

Крышки, пригодные к переработке, как правило, имеют маркировку «2» и «02» в треугольнике из стрелок, либо маркировку PE, PE-HD или HDPE.

Сбор будет благотворительный. Средства, собранные от реализации крышек на вторичную переработку, пойдут на покупку реабилитационной техники подопечным фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам».