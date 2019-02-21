«Добрые крышечки» собирают в Обнинске

На детской площадке у Триумф Плазы в Обнинске установили бочку для сбора крышек.
Крышки можно приносить любые: от газированных напитков, молока, растительного масла, фруктовых детских пюре, сгущенки и другие. Удалять нужно только внутренний вкладыш, а пластиковые колечки оставлять можно.
Крышки, пригодные к переработке, как правило, имеют маркировку «2» и «02» в треугольнике из стрелок, либо маркировку PE, PE-HD или HDPE.
Сбор будет благотворительный. Средства, собранные от реализации крышек на вторичную переработку, пойдут на покупку реабилитационной техники подопечным фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам».
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