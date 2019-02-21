Директор магазина в Мосальске оштрафован за нарушения прав инвалидов

21.02.2019 16:17 45

В одном из магазинов Мосальска администрация не озаботилась наличием доступа к нему инвалидов и людей с ограниченными возможностями.

По данному факту Прокуратура провела проверку. Было установлено, что у входа в магазин отсутствуют пандусы или какие-либо другие средства подъема для маломобильных групп населения, также нет кнопки вызова сотрудника.

Директора магазина оштрафовали. Прокурором ему было внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 21 февраля.