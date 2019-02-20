Бывший работник полтора года заправлялся за счет работодателя

20.02.2019 10:21 889

Житель Малоярославецкого района уволился из компании-перевозчика летом 2017 года, но оставил себе топливную карту, по которой можно заправляться на заправках, сообщила пресс-служба областного УМВД в среду, 20 февраля.

С момента увольнения до января этого года мужчина заливал бак по карте бывшего работодателя. Бензина он получил на сумму 840 тысяч рублей.

Но однажды предприниматель получил СМС-оповещение, что неизвестный заправился в выходной день. Он посмотрел запись камеры видеонаблюдения на АЗС и увидел, что топливо получил бывший сотрудник. Бизнесмен обратился в полицию.

Мужчину задержали, он признал вину и раскаялся. За кражу ему грозит до 6 лет лишения свободы.