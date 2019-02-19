Школьники походили строем и попели перед следователями

19.02.2019 18:19 244

В калужской средней школе № 49 состоялся смотр строя и песни. Он был приурочен ко Дню защитника Отечества.

Мероприятие подготовили учащиеся всех классов, их классные руководители и администрация школы. В качестве почетных членов жюри смотра были приглашены сотрудники Следственного комитета, сообщила пресс-служба управления во вторник, 19 февраля.

В смотре оценивалось качество подачи строевых команд, правильность и четкость их выполнения, прохождение строем, исполнение песни, синхронность выполнения всех заданий, дисциплина и внешний вид учеников. Победителей определили путем сложения баллов.

Следователи и педагоги считают, что такие командные состязания помогают формировать у детей чувство ответственности каждого за общее дело.