80 тонн удобрения похитили в Малоярославецком районе

19.02.2019 11:20 425

80,4 тонны органического удобрения на сумму более 200 тысяч рублей украли у калужской агропромышленной фирмы. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба УМВД по Калужской области во вторник 19 февраля

Как выяснила в ходе расследования полиция, кражу совершил местный житель 1954 года рождения.

Со слов мужчины, у него большой земельный участок и личное подсобное хозяйство. Он вспомнил, что на одном из полей уже более трех лет лежит компостная масса и решил вывезти оттуда удобрения на свой участок. Гражданин также сообщил, что вывез удобрение на большегрузной машине якобы с разрешения одного из сотрудников агрофирмы.