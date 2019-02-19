Мужчина случайно задушил собутыльника

19.02.2019 09:37 374

Летом прошлого года 30-летний житель Жуковского района выпивал вместе с 51-летним погибшим на территории одного из ГСК города Жукова.

Мужчины поссорились и подрались. В драке погибший упал на спину, ударился головой и потерял сознание. Подсудимый, решив, что совершил убийство, накинул на шею пострадавшему тряпку и оттащил его к канализационному люку, в который сбросил тело.

Экспертиза показала, что смерть пострадавшего наступила от удушения. В понедельник, 18 февраля, пресс-служба прокуратуры сообщила, что суд признал подсудимого виновным в причинении смерти по неосторожности.