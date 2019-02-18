В Обнинске может планово вонять канализацией

18.02.2019 09:59 608

В понедельник, 18 февраля, проводятся плановые технологические работы на иловых участках очистных в Обнинске, сообщила администрация наукограда.

Если ветер сменит направление с традиционного, то в нескольких районах города может ощущаться запах сероводорода. При этом предельно допустимая концентрация его в воздухе не будет нарушена.

Также с 9:00 отключена холодная вода в домах по проспекту Ленина № 130,132,134. На насосной станции отключили электричество для ремонта. Воду дадут после того, как закончат работы.

На улице Труда ремонтируют водопровод диаметров 150 мм. В домах может быть мутная вода с изменением цвета.