Холодной воды не будет в Азарово

Сегодня, 14 февраля, Калужский водоканал проводит ремонтные работы на улице Азаровской.
В связи с этим подачу холодного водоснабжения отключат с 13:30 до 21:00 по следующим адресам:
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Кроме того, понизится давление холодного водоснабжения на Малинниках и в Ольговке.
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