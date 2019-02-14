Холодной воды не будет в Азарово

14.02.2019 14:02 250

Сегодня, 14 февраля, Калужский водоканал проводит ремонтные работы на улице Азаровской.

В связи с этим подачу холодного водоснабжения отключат с 13:30 до 21:00 по следующим адресам:

б-р Энтузиастов, 1, 2, 3, 5, 6, 6б, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 17,

ул. Азаровская, 28, 34, 34к.1,

проезд Азаровский, 40, к. 1, 2.

Кроме того, понизится давление холодного водоснабжения на Малинниках и в Ольговке.