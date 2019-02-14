Калужанка потеряла все сбережения, продавая корову в интернете

14.02.2019 13:26 649

На днях калужанка обратилась в полицию с заявлением о хищении денег с ее банковской карты.

Как рассказала заявительница стражам порядка, она пыталась продать корову, разместив объявление в интернете. Вскоре ей позвонил покупатель, готовый немедленно перевести ей деньги за животное.

Доверчивая женщина выложила мошеннику все реквизиты своей карты и выполнила все операции, на которых настаивал ее собеседник. Через некоторое время она узнала, что со счета были списаны 50 тысяч рублей – все ее сбережения, а псевдопокупатель перестал отвечать на звонки.