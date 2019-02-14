Калужский торгово-развлекательный центр спасут от пожара

14.02.2019 11:37 414

В среду, 20 февраля, в торгово-развлекательном центре «Рио» пройдут тренировочные пожарно-тактические учения.

Учения проводит калужский пожарно-спасательный гарнизон. Все 45 человек личного состава и 11 единиц техники будут отрабатывать навыки спасения людей из огня.

Как сообщила пресс-служба регионального МЧС, по легенде учений загорелся кинозал на четвертом этаже торгового центра и возникла угроза распространения огня на другие этажи.