Хозяина калужской автомойки оштрафуют на 800 тысяч за каждого нелегального работника

14.02.2019 11:00 36

Полиция обнаружила 5 нелегальных мигрантов на одной из автомоек Калуги.

Как оказалось, граждане Узбекистана, работающие мойщиками автомобилей, пребывали на территории РФ незаконно.

Всех иностранцев оштрафовали на 2 тысячи рублей, а одному из них, попавшемуся второй раз, закрыли въезд на территорию России на 5 лет, сообщила пресс-служба УМВД Калуги.

Сейчас полицейские устанавливают хозяина автомойки, чтобы оштрафовать его на сумму от 250 до 800 тысяч рублей за каждого нелегального работника.