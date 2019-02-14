Калужанин, присвоивший забытый телефон, ответит перед судом за кражу

14.02.2019 09:57 179

Посетитель калужского магазина обнаружил в примерочной забытый телефон и, положив его в карман, покинул торговую точку.

После того, как потерпевший обратился в полицию, оперативники обнаружили воришку, просмотрев видеоматериалы, предоставленные администрацией магазина. Похищенный телефон, стоимостью 10 тысяч рублей, вернули собственнику, а вороватому покупателю придется отвечать перед судом за кражу, сообщила пресс-служба УМВД Калуги.