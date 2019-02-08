Пешеходам отобьют охоту нарушать ПДД

08.02.2019 16:45 494

С 11 по 28 февраля на федеральных трассах Калужской области А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль» и М-3 «Украина» сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие «Пешеход».

У водителей будут формировать устойчивые навыки дисциплинированного поведения: в частности будут проверять правильность проезда пешеходных переходов.

Также будут пресекать нарушение ПДД пешеходами и прививать им навыки ношения световозвращающих элементов на одежде.