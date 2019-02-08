В Обнинске обнаружили первого больного гриппом

08.02.2019 07:47 344

Еще в начале текущей недели в Обнинске главный врач Обнинска сообщил журналистам порnала Obninsk.name о том, что ни одного случая заболевания гриппом в городе зарегистрировано не было. Однако уже сегодня появилась другая информация – первый заболевший появился в наукограде.

По прогнозам медиков, угрозы эпидемии в Калужской области в настоящее время нет. Для сравнения: зимой прошлого года в наукограде зарегистрировали шесть случаев гриппа.