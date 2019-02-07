В Спас-Деменске будут пить чистую воду

07.02.2019 14:25 140

В Спас-Деменске запустили новую станцию водоочистки. Объект уже работает на полную мощность, поставляя 25 кубометров воды в час.



Жесткая вода поступает на станцию из 3-х скважин для дальнейшей очистки, которая проходит в три ступени.

Так, обезжелезивание воды происходит без использования химии. Эту роль выполняет обычный кислород. При интенсивном перемешивании воды с кислородом воздуха происходит окисление железа, которое затем задерживается в фильтрах, наполненных специальной загрузкой. Затем при промывке фильтров осадок удаляют и после завершения аэрации вода проходит стадию снижения жесткости или умягчения до нормативных показателей.