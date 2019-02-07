Похититель сумочек забрался в кафе по трубе

07.02.2019 13:30 184

В кафе Товарково обокрали посетительниц.

Как сообщила пресс-служба УМВД области, похититель пробрался на второй этаж здания по вентиляционной трубе и унес с собой три дамские сумочки, оставленные на подоконнике заведения.

Меж тем, в сумочках находились деньги и мобильные телефоны.

Полицейские установили личность недавно освободившегося из тюрьмы похитителя. Полицейские изъяли похищенное, однако вор успел часть денег потратить.

А незадолго до задержания выяснилось, что рецидивист похитил деньги и гаджеты из административного здания на территории Полотняного Завода на 28 000 рублей.

Как сообщила пресс-служба областного УМВД, воришка ждет суда под подпиской о невыезде.