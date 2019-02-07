Похититель сумочек забрался в кафе по трубе

В кафе Товарково обокрали посетительниц.
Как сообщила пресс-служба УМВД области, похититель пробрался на второй этаж здания по вентиляционной трубе и унес с собой три дамские сумочки, оставленные на подоконнике заведения.
Меж тем, в сумочках находились деньги и мобильные телефоны.
Полицейские установили личность недавно освободившегося из тюрьмы похитителя. Полицейские изъяли похищенное, однако вор успел часть денег потратить.
А незадолго до задержания выяснилось, что рецидивист похитил деньги и гаджеты из административного здания на территории Полотняного Завода на 28 000 рублей.
Как сообщила пресс-служба областного УМВД, воришка ждет суда под подпиской о невыезде.
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