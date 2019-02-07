Любитель видеотехники вынес с работы 44 видеокамеры

Полиция Юхнова задержала жителя Твери, обокравшего местную компанию на 1 миллион рублей, сообщила 7 февраля пресс-служба УМВД области
Будучи сотрудником компании, он регулярно похищал со склада новые камеры видеонаблюдения. Инвентаризация выявила пропажу 44 устройств.
Любителю видеотехники грозит до 10 лет тюрьмы по статье «Кража». Подозреваемый ждет суда под подпиской о невыезде.
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