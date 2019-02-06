Управляющая компания не ответила на жалобу о текущей крыше

06.02.2019 21:09 84

Управляющую компанию в Перемышле оштрафовали за отсутствие ответа на жалобу, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в среду, 6 февраля.

Местный житель написал обращение в компанию о ремонте текущей крыше. Заявление зарегистрировали, должны были ответить в течение 30 дней, но в итоге гражданин послания не получил.

Руководителя компании оштрафовали на 5 тысяч.