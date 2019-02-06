Обнинская волейболистка выиграла Кубок России

06.02.2019 17:24 112

Обнинская спортсменка Елизавета Губина выиграла молодежный кубок России по пляжному волейболу, сообщила администрация наукограда в среду, 6 февраля.

В соревнованиях участвовали 46 пар юношей и девушек 2002-04 годов рождения. Обнинская Спортсменка играла в паре с «пляжницей» из столицы Ольги Гавриловой. Вместе россиянка обыграли в финале представительниц молодежной сборной Польши.

- Для Елизаветы это был первый официальный турнир, - рассказал главный тренер молодежной женской сборной России Дмитрий Федотов. Она провела его достойно… В планах расти и развиваться, попасть и успешно выступить на Первенстве Европы до 16 лет в Казани.