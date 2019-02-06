Масло на 4 тысячи рублей украла девушка в магазине

06.02.2019 11:52 93

28-летнюю девушку подозревают в том, что в сетевом магазине Боровского района она украла масло на 4 тысячи рублей, сообщила пресс-служба областного УМВД в среду, 6 февраля.

На записях камер видеонаблюдения видно, что женщина положила продукт в рюкзак и прошла мимо касс не заплатив за него.

Девушка находится под подпиской о невыезде. У нее уже есть судимость.