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Гололед и осадки угрожают водителям на калужских дорогах

05.02.2019 11:29 0 59
Гололед и осадки угрожают водителям на калужских дорогах

Сотрудники ГИБДД обращают внимание водителей и пешеходов на изменение дорожных условий, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД во вторник, 5 февраля.  

Меняется температурный режим. В регионе могут быть осадки и гололед на дорогах.  

Автолюбителей призывают быть особенно внимательными при проезде перекрестков. Там дорога может быть особенно скользкой из-за частого торможения других участников движения. Поэтому перед перекрестком стоит снизить скорость.


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