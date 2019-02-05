Гололед и осадки угрожают водителям на калужских дорогах

Сотрудники ГИБДД обращают внимание водителей и пешеходов на изменение дорожных условий, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД во вторник, 5 февраля.

Меняется температурный режим. В регионе могут быть осадки и гололед на дорогах.

Автолюбителей призывают быть особенно внимательными при проезде перекрестков. Там дорога может быть особенно скользкой из-за частого торможения других участников движения. Поэтому перед перекрестком стоит снизить скорость.