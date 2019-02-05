Обнинские кудоисты взяли 11 золотых медалей на межрегиональных состязаниях

05.02.2019 10:45 91

Межрегиональные соревнования по кудо памяти Оганеса Абгаряна прошли в минувшие выходные в Иваново, обнинские спортсмены привезли 25 медалей разного достоинства, сообщила пресс-служба администрации наукограда во вторник, 5 февраля. У борцов 11 золотых, 11 серебряных и 3 бронзовых награды. 1 место: Мишуничев Дмитрий, Поленков Егор, Величкина Дарья, Аветисян Арсен, Симоненко Максим, Борисов Антон, Малинкина Анна, Салогуб Сергей, Мишуничева, Арина, Даниелян Даниэль, Короткий Егор. 2 место: Аветисян Тигран, Вояковский Викентий, Юлдашев Ибрагим, Еприкян Аршак, Малинкина Александра, Геворгян Геворг, Даниелян Слава, Рогова Алена, Тумаш Милана, Евраскин Данил, Смирнов Артем 3 место: Макеева Надежда, Косыгин Николай, Курковский Тимофей Аветисян Арсен был награжден за лучшую технику на турнире.



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